Praet Milan, l’offerta del Leicester alla Samp mette in difficoltà il Diavolo

Il Leicester insidia il Milan: le Foxes avanzano un’offerta alla Sampdoria per Praet. Spunta una contropartita tecnica

Il Milan deve muoversi in fretta se vuole prelevare Praet dalla Sampdoria. Nelle ultime ore il Leicester ha inviato una nuova offerta ai blucerchiati per il belga.

Come afferma Nicolò Schira, esperto di mercato e firma della Gazzetta dello Sport, le Foxes avrebbero inserito nell’affare come contropartita Ghezzal. ll franco-algerino arriverebbe in Italia dopo aver vestito la maglia degli inglesi, del Lione e del Monaco.