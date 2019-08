Preliminari Europa League: Wolverhampton a valanga, Toro avvisato

Il Wolverhampton dilaga contro il Pyunik: 4-0 in trasferta e passaggio del turno ipotecato per i possibili avversari del Torino in EL

Wolverhampton alla conquista dell’Armenia: 4-0 in casa del Pyunik, preliminare in cassaforte. Il Torino osserva preoccupato, nell’attesa di misurarsi contro lo Shakhtyor Soligorsk.

Per i Wolves in rete Doherty, Jimenez (doppietta) e Neves su rigore. Esordio assoluto con la maglia degli inglesi per Patrick Cutrone, subentrato nella ripresa.