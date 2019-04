Continua l’avvincente duello fra il Liverpool di Klopp e il Manchester City di Guardiola in Premier League: manita dei Reds all’Huddersfield

Continua a volare il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds, in attesa della sfida stellare nelle semifinali di Champions League contro il Barcellona, hanno letteralmente travolto con un sonoro 5-0 l’Huddersfield di Siewert nell’anticipo della 36ª giornata della Premier League, allungando a 10 la striscia di vittorie consecutive ottenuta e riportandosi provvisoriamente in vetta al campionato inglese, in attesa di conoscere il risultato del Manchester City di Guardiola, impegnato domenica pomeriggio in trasferta contro il Burnley.

Fra i Reds e i Citizens, dunque, a 3 giornate dalla fine del torneo, continua l’avvincente testa a testa fra le due squadre dominatrici della Premier League. Contro l’Huddersfield a decidere il punteggio le 2 doppiette di Mané e Salah e un gol di Keita che ha aperto le danze in avvio di gara.