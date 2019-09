Premier League, il City chiama, Liverpool risponde. Sarà testa a testa

Premier League, il Manchester City demolisce il Brighton. Il Liverpool senza “braccino” risponde immediatamente: è già corsa a due

Mettiamoci comodi e prepariamoci a un’altra stagione di Premier League sulla falsa riga di quella che si è conclusa a maggio, con Manchester City e Liverpool arrivate sul fotofinish, coi ragazzi di Guardiola di appena una lunghezza avanti. Per come entrambe hanno iniziato l’annata, sembra che nulla cambierà.

Il Liverpool viaggia a vele spiegate sulla scia della Champions League vinta, e domina anche Burnely. Stesso copione per i Citizens, che schiantano il malcapitato Brighton per 4-0. Tra le due compagini ci sono due lunghezze di differenza, maturati nel momento in cui il City ha pareggiato col Tottenham due giornate fa. Sarà testa a testa fino alla fine: le due corazzate hanno già iniziato.