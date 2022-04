Premier League, il danese Christian Eriksen ha segnato la rete del 1-2 in Chelsea Brentford. Gol facile, ma significativo

Grande gioia per Christian Eriksen. Dopo il malore subito in campo all’Europeo, il trequartista del Brentford ha segnato nella sfida in trasferta contro il Chelsea.

Il gol del 1-2 è stato segnato al minuto 54.