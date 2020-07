Premier League in TV oggi, il programma del 14 luglio: un solo match, ma il Chelsea vuole assolutamente rimanere in Champions

Una sola partita, ma molto interessante per la corsa Champions. Il Chelsea di Frank Lampard scende in campo alle ore 21.15 per sfidare il Norwich: l’unica missione dei Blues è quella di conquistare il quarto posto, ma bisogna vincere. Gli ospiti, invece, devono salvare le apparenze dopo la retrocessione matematica.

Premier League in TV oggi