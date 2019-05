Premier, Sarri porta il Chelsea al terzo posto. United addio Champions

Ad una giornata dalla fine della Premier, il Chelsea vola al terzo posto. Il Manchester United resta sesto e saluta la Champions

Il pari dell’Arsenal contro il Brighton per 1-1 conferma il Chelsea in Champions per la prossima stagione. Dopo lo scorso anno in cui i Blues non sono riusciti ad entrare nella massima competizione europea arrivando al 5° posto, Sarri ce l’ha fatta e ha riportato il Chelsea in Champions. Con una gara dal termine del campionato, il Chelsea agguanta quindi il terzo posto solitario a +1 dal Tottenham.

Nell’ultima giornata andranno a giocarsi il terzo posto in casa del Leicester. Se c’è una squadra inglese che sorride c’è però anche una che piange. Il Manchester United non entrerà in Champions. Complici le due sconfitte di fila e i due pareggi nelle ultime 4 partite, i Red Devils si giocheranno il quinto posto con l’Arsenal.