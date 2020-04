Preparatore Brescia: «Ripresa Serie A, come si rispetta distanza in una partita?»

Le preoccupazioni di Bertini, preparatore del Brescia, riguardo alla possibile ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus

Francesco Bertini, preparatore del Brescia, ha evidenziato le problematiche che possono emergere in caso di una ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue parole al Corriere della Sera.

«Magari fosse un ritiro. In estate si arriva da attività aerobiche che mantengono il tono. La grande difficoltà ora sarà il contatto a terra: i giocatori sono abituati a gestire pressioni, come i salti, che non sono naturali. Il corpo poi si abitua, la difficoltà sarà riadattarli. Passare dal divano all’attività fisica di alto livello è molto rischioso. Serve almeno un mese, temo ci sarà un’impennata di infortuni muscolari e articolari. Spero di sbagliarmi. Distanza di un metro? Possibile all’inizio, ma in una partita?».