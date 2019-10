Presentazione Pioli, il tecnico sugli obiettivi: «Puntiamo alla Champions»

Presentazione Pioli, in occasione della sua conferenza stampa di presentazione l’allenatore traccia gli obiettivi: «Puntiamo alla Champions»

Stefano Pioli è chiamato per dare un deciso scossone al Milan. Attualmente i rossoneri si trovano al tredicesimo posto della classifica di Serie A con 9 punti, frutto di tre successi in sette partite totali di campionato.

Il tecnico, in occasione della sua conferenza stampa di presentazione, traccia con fermezza gli obiettivi predisposti: «Dobbiamo lottare per cercare di arrivare in Champions League». Pochi dubbi, quindi, per il nuovo allenatore rossonero.