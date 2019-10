Presentazione Pioli, le parole del tecnico su Piatek e Suso

Presentazione Pioli, l’allenatore parla di Piatek e Suso in occasione della sua conferenza stampa di presentazione

Piatek e Suso sono i giocatori che hanno più accusato l’avvio non positivo del Milan sotto la guida di Marco Giampaolo. Al nuovo allenatore Stefano Pioli il compito di rimetterli al centro del progetto rossonero e rivitalizzarli. In occasione della sua presentazione l’allenatore parla così di loro:

«Piatek è efficace in area di rigore, spesse volte l’attaccante è condizionato dal lavoro della squadra. Meglio avere più giocatori in area di rigore avversaria. Ma altri giocatori devono essere pericolosi in fase offensiva. Suso? Giocatore di qualità indiscutibile, bisogna fargli giocare tanti uno contro uno. Può fare molto bene».