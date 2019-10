Presentazione Pioli, Maldini: «Giampaolo? Scelta condivida. Su Pioli…»

Presentazione Pioli, Paolo Maldini commenta l’esonero di Giampaolo e l’arrivo del nuovo allenatore: «Scelta ponderata e condivisa»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex capitano rossonero in merito al cambio allenatore:

«Dispiace che ci siamo trovati tre mesi fa con Giampaolo e adesso abbiamo preso un’altra strada. La scelta è stata ponderata e condivisa, ci siamo resi conto che la cosa non funzionava. La decisione è stata difficile ma ci fa capire che vogliamo essere protagonisti. Abbiamo deciso a malincuore di cambiare con un allenatore che ha già avuto esperienza, anche subentrando, in club importanti».