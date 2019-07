Presentazione sponsor Toro, Beretta: «Con Cairo escalation incredibile»

Nella mattinata odierna, allo stadio Olimpico Grande Torino, sono stati presentati gli sponsor dei granata 2019/20

Questa mattina, allo stadio Olimpico Grande Torino, sono stati presentati gli sponsor di maglia della stagione 2019/20. Presente, in sala conferenza stampa, anche il capitano Andrea Belotti. Ecco le parole dei vari sponsor.

Il primo a prendere la parola è Nalli rappresentante di Suzuki Italia: «Il Toro porta la conoscenza del marchio con il rispetto dei valori (il rispetto delle regole e dell’avversario). Speriamo che il Toro, che arriva da una stagione record, continui il successo con noi»

Il secondo a prendere la parola è Beretta: «Non è facile far combaciare il cuore col cervello. Da quando Cairo ha preso in mano il Toro, il club ha fatto un escalation incredibile. Gli anni in B sono stati una palestra incredibile per tutto l’organigramma. Da lì è stato un crescere continuo. Ad oggi il Toro è una delle società più a posto. A me piace quando c’è un’organizzazione. Il Toro è una società compatta, di primo ordine. Grazie a Comi e Benedetti, il settore giovanile del Toro è risalito di livello. Belotti in certi momenti stava imparando un grande mestiere, quello di Alfredo Di Stefano».

Successivamente è Anna Marras di Edilizia Acrobatica a prendere parola: «Noi abbiamo in comune con questo club la capacità di reagire e di affrontare i momenti duri. Nel passato questa squadra è stata capace di riprendersi, di ricompattarsi e di ispirarsi al passato per migliorare il futuro».