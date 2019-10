Presenze allo stadio, l’Inter è sesta in Europa: la classifica

Ormai non fa più notizia ma le presenze allo stadio da parte dei tifosi nerazzurri rimangono un dato importante e in continua crescita. Nella consueta graduatoria pubblicata dal sito Transfermarkt relativa alle presenze medie nei campionati europei, si nota come l’Inter stacchi nettamente il resto del gruppo della Serie A ma con la quota di 60.881 presenze si colloca proprio a ridosso delle big europee piazzandosi al sesto posto.

Al primo posto, inattaccabile, c’è il Barcellona con 79.731 presenze medie a gara, seguito dal Borussia Dortmund che arriva a 78.312. E’ terzo il Bayern Monaco che ha una affluenza media di 74mila persone a partita. Davanti all’Inter anche Manchester United, con affluenza media di 67.138, e Real Madrid con 63.158.