Il presidente del Liverpool contro la Juve: «In Serie A non esiste competizione!»

Il numero uno del Liverpool, Tom Werner, si scaglia contro la Serie A e in particolare contro la Juve. Le sue parole

Il presidente del Liverpool Tom Werner si tiene stretta la magica atmosfera della Premier League e, ai microfoni di The Athletic, punta il dito contro al Juve e la Serie A.

«Penso che la scorsa stagione in Inghilterra sia stata molto positiva per questo sport, con il duello tra Liverpool e Manchester City. È importante per la Premier League che ci sia la vera competizione. Non vogliamo un campionato come la Serie A in cui la Juventus vince ogni anno senza alcuna competizione»