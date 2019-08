Prima giornata Eredivisie, Ajax e Psv fermate sul pari alla prima giornata

Prima giornata di Eredivisie, Ajax e Psv fermata entrambe al debutto. Vitesse e Twente costringono le due favorite a un pareggio

È ufficialmente iniziato il campionato in Olanda. Tutti alla caccia dell’Ajax, campione in carica. Sia i lancieri sia il Psv hanno dato il via quest’oggi all’Eredivisie, ma entrambe le compagini non sono riuscite a strappare una vittoria al debutto.

L’Ajax è stato fermato sul punteggio di 2-2 dal Vitesse, recuperando per due volte uno svantaggio grazie a Van de Beek e Tadic. I rivali di Eindhoven si sono bloccati in casa del Twente.