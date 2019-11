Allo Stadio Tre Fontane, l’8ª giornata del Campionato Primavera 1 2019/20 tra Roma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Allo Stadio “Tre Fontane”, Roma e Atalanta si affrontano nel match valido per l’8ª giornata del Campionato Primavera 1 2019/20.

Sintesi Roma Atalanta Primavera

Partita pirotecnica quella andata in scena al Tre Fontane di Roma tra i giallorossi e l’Atalanta. 3-3 il punteggio finale al termine di un match scoppiettante pieno di emozioni da ambo i lati. Gli orobici vanno presto in vantaggio grazie a Colley, prontamente ripreso 5 minuti dopo da Riccardi. Ospiti che, in maniera convincente, riescono a portarsi ancora avanti con una marcatura di Cambiaghi. I primi 45 minuti si esauriscono così.

La ripresa sonnecchia fino al minuto 76, momento in cui il neo entrato Sdaigui riesce a siglare il pareggio. Parziale che dura appena 9 minuti: Gyabuaa sigla il 3-2 dopo un’azione confusionaria. Sembra tutto apparecchiato per i tre punti dell’Atalanta ma a pochissimi secondi dallo scadere, il romanista Tall segna il pari facendo esplodere di gioia Alberto De Rossi.

Migliore in campo: Tall, Gyabuaa

Roma Atalanta Primavera 3-3: risultato e tabellino

Reti: 12′ Colley, 19′ Riccardi, 22′ Cambiaghi, 76’ Sdaigui, 86’ Gyabuaa, 90’+5 Tall.

ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Pleśnierowicz, Trasciani (C), Semeraro; Riccardi, Darboe (74’ Sdaigui), Bove (46′ Simonetti); Zalewski (53′ D’Orazio), Felipe Estrella (63’ Tall), Providence (53′ Tripi).​​​​​​​

A disp.: Poverini, Zamarion, Buttaro, Nigro, Santese, Chierico, Sdaigui, Besuijen, Silipo, Tall. All. Alberto De Rossi.

ATALANTA (4-3-3): Ndiaye; Bergonzi, Okoli, Guth (65’ Sidibe), Brogni; Gyabuaa, Heidenreich (72’ Cittadini), Colley; Finardi, Ghisleni, Cambiaghi (C)​​​​​​​

A disp.: Dajcar (GK), Gelmi (GK), Signori, Cittadini, Renault G., Milani, Sidibe.​​All.: Brambilla.

Arbitro: Sig. Daniele Rutella di Enna.

Ammoniti: Simonetti, Sdaigui, Okoli.