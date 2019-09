Primavera 1, Torino Roma LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Allo Campo dell’A.S.D. Chisola la seconda giornata del campionato Primavera 1 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Dal nostro inviato al campo dell’A.S.D. Chisola in Vinovo) – Nell’esclusiva cornice di Vinovo va in scena la seconda giornata del campionato Primavera 1 tra Torino e Roma. Umori contrapposti tra le due compagini: i ragazzi di Sesia vengono da una sconfitta e vogliono rialzarsi, quelli di De Rossi hanno già tra punti in saccoccia grazie al successo contro il Chievo.

Sintesi Torino Roma

Aggiornamenti a partire dalle 15.00

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Torino Roma: risultato e tabellino

Torino: Trombini, Ghazoini, Celesia, Singo, Buongiorno, Michelotti, Greco, Onisa, Rauti, Moreo, Lucca. A disp: Lewis, Enrici, Siniega, Snidracig, Sandri, Rotella, Garetto, Kone, Bongiovanni, Ricossa, Bucri, Ibrahimi. All: Sesia

Roma: Cardinali, Parodi, Calafiori, Plesnierowicz, Trasciani, Darboe, Besuijen, Bove, Estrella, Riccardi, Providence.All. De Rossi A disp. Zamarion, Santese, Coccia, Semeraro, Chierico, Tripi, Bamba, D’Orazio, Zalewski, Nigro.

Reti:

Arbitro:

Ammoniti