Finale Primavera, domani sera l’ultimo atto tra le dominatrici della stagione

Finale Primavera, domani sera al Tardini di Parma andrà in scena la sfida scudetto tra le dominatrici della stagione

Il verdetto della classifica, alla fine, è stato rispettato. E così, nella finale scudetto che andrà in scena domani sera al Tardini di Parma, si troveranno di fronte la prima e la seconda della stagione regolare. L’ultimo atto del campionato Primavera, dunque, metterà di fronte Atalanta ed Inter.

Gli orobici, primi in graduatoria con margine, sono per certo la squadra più completa e matura. Organico profondo e di qualità, hanno già “prestato” alla prima squadra più d’un elemento: da Kulusevski a Piccoli, un 2001. E addirittura 2002 è invece la stellina più luminosa dell’Inter, quell’Esposito che anche in semifinale contro la Roma si è regalato una doppietta. I nerazzurri spiccano per individualità, compresa quella di Colidio in attacco. Per un ultimo atto che non avrà nulla di scontato.