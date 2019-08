Primavera Juve Milan, allo Stadio Censin Bosia di Asti sfida giovanile in occasione del trofeo memorial Mamma Cairo

(-Dal nostro inviato a Asti) – Milan e Juve si sfidano nella finale del Memorial Mamma Cairo ad Asti. Entrambe le formazioni hanno battuto i rispettivi cugini nella semifinale. I rossoneri si sono imposti 2-1 sull’Inter mentre la squadra di Zauli ha avuto la meglio sui granata solamente ai calci di rigore.

Sintesi Juve Milan 1-1

5′ Gol Juve – Subito bianconeri in vantaggio con una deviazione sottoporta di Abou su assist di De Winter

17′ Tiro di Francofonte – Azione personale del numero 4 bianconero che prova la conclusione da fuori area, che termina a lato di poco

33′ Occasione Sala – Bella azione manovrata del Milan che porta alla conclusione Alessandro Sala: il tiro però è troppo strozzato

38′ Moreno sfiora il gol – Cross dall’esterno di Leo che trova la testa di Moreno, il quale in tuffo non trova il bersaglio grosso per pochi centimetri

50′ Pareggio del Milan – Bosisio pareggia i conti con un velenoso destro da fuori area che trova impreparato Siano

70′ Punizione di Moreno – Pericolosissima punizione di Moreno che trova una grande risposta a mano aperta di Jungdal

Migliore in campo – PAGELLE

Juve Milan 1-1: risultato e tabellino

MARCATORE: 5′ Abou; st 10′ Bosisio

JUVENTUS: Siano, Leo (25′ st Fagioli), Verduci, Francofonte, Dragusin, Gozzi, Sekulov (20′ st Tongya), De Winter (20′ st Ahamada), Sene, Moreno, Abou (25′ st Penner). A disp. Garofani, Raina, Bandeira, Riccio, Anzolin, Stoppa, Petrelli. All. Zauli.

MILAN: Jungdal, Stanga, Ruggeri (1′ st Bosisio), Brescianni, Merletti, Tahar, Sala (24′ Capone), Haidara (1′ st Brambilla), Tonin (1′ st Capanni), Olzer (1′ st Maldini), Mionic. A disp. Moleri, Paloschi, Barazzetta, Michelis, Oddi, Frigerio, Pecorino. All. Giunti.

ARBITRO: Cudini di Fermo