Primavera Lazio: i biancocelesti conquistano la promozione!

Lazio Primavera: i biancocelesti ottengono la promozione in Primavera 1 dopo un anno di purgatorio, esplode la festa a Formello

Il giorno tanto atteso è arrivato. Il verdetto è ufficiale. La Lazio di mister Bonacina ha affrontato quest’oggi a Formello la Spal di Cottafava. La formazione biancoceleste ha ottenuto il pass per ritornare nella massima serie della Primavera dopo un anno di Purgatorio.

IL MATCH – La sfida parte alla grande per i padroni di casa che passono in vantaggio già dal 7′ con Scaffidi, ma il vantaggio è davvero volatile perchè al 10′ i ferraresi trovano il pari con Babbi. Gli estensi tentano molte volte di passare in vantaggio ma la prima frazione termina sull’1-1. Il secondo tempo vede sempre la Lazio dominare il match, tanto da raggiungere il definitivo 2-1 all’85’ con il da poco entrato Cerbara. La sfida termina al 90’+5′ nel migliore dei modi. I biancocelesti hanno raggiunto la tanto agognata promozione in Primavera 1!