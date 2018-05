Primavera, andata playoff: pari in Juve-Roma e Torino-Fiorentina

Primavera, gare d’andata dei quarti di finale Playoff: Juventus-Roma e Torino-Fiorentina finiscono 1-1, tutto ancora in bilico

Questo pomeriggio si son giocate le gare d’andata dei quarti di finale del campionato italiano Primavera. Le gare in questione, rispettivamente alle 13 e alle 15.30, erano Juventus-Roma e Torino-Fiorentina. Entrambe le partite si son concluse con il punteggio di 1-1 e saranno decisive le gare di ritorno che premieranno, in caso di parità, la squadra piazzatasi meglio in classifica rispetto all’avversaria nella regular season. Le due partite di oggi mettevano di fronte Juventus-Roma alle 13 e Torino-Fiorentina alle 15.30.

Nella sfida giocata a Vinovo la Juventus va in vantaggio al 59’ di gioco grazie ad un calcio di rigore realizzato da Olivieri e procurato dall’attaccante Del Sole dopo aver dribblato il portiere. La Juventus fallisce un altro calcio di rigore e nei minuti finali i giallorossi approfittano della stanchezza bianconera per piazzare il colpo del pareggio con il colpo di testa di Celar al minuto 87. In Torino-Fiorentina, invece, è il bomber ospite Gori a portare in vantaggio i viola, mentre i granata pareggiano al minuto 80 con la rete di Butic. Le partite di ritorno dei quarti di finale playoff si giocheranno giovedì 31 maggio.