Primavera, prezioso successo di misura della Roma sulla Juventus

Campionato Primavera ancora nel vivo. Al Tre Fontane di Roma i ragazzi di Alberto De Rossi hanno sconfitto la Juventus

Nel primo pomeriggio è andato in scena al Tre Fontane una classicissima del campionato Primavera. Roma e Juventus si sono date battaglie nello storico impianto capitolino, ed è stata la squadra di Alberto De Rossi ad esultare alla fine per i tre punti ottenuti. Partenza arrembante dei baby giallorossi che sono partiti subito forte riuscendosi a portare sul doppio vantaggio già nel primo tempo. Di Riccardi e Celar le marcature, entrambe di pregevole fattura (in rovesciata quella del rumeno).

Nella ripresa la Juventus ha tirato fuori l’orgoglio riuscendo ad accorciare con Vlasenko, segnatura utile solamente a dare speranza. La retroguardia capitolina ha ben tenuto botta riuscendo a mantenere il risultato. Con questo successo la Roma, in attesa dei match delle pretendenti, si posiziona al terzo posto in graduatoria.