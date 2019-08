Svelato oggi il calendario del nuovo campionato Primavera. Ecco la prima giornata del campionato: le ultime

Si è svolto oggi il sorteggio per il nuovo calendario del campionato Primavera. Il campionato prenderà il via il 14 settembre e si concluderà sabato 23 maggio 2020. La fase finale è in programma dal 2 al 10 giugno 2020.

Di seguito ecco la prima giornata: Cagliari-Genoa; Fiorentina-Bologna; Juve-Empoli; Napoli-Torino; Pescara-Inter; Roma-Chievo Verona; Sampdoria-Atalanta; Sassuolo-Lazio.