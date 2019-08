Pro Vercelli, il ds Varini traccia il punto sul mercato

Il direttore sportivo della Pro Vercelli, Massimo Varini, ha tracciato il punto sul mercato in vista della prossima stagione

Come riportato da macigapro, a margine dell’amichevole contro il Piacenza, il direttore sportivo della Pro Vercelli, Massimo Varini, ha tracciato il punto sul mercato.

Ecco le sue parole: «Faremo ancora molto poco, ci saranno le uscite di Crescenzi e Comi. Prima delle uscite non faremo nulla. Peccato per l’infortunio di Cecconi, speriamo sia una cosa di passaggio e che si risolva nel breve. Abbiamo fatto quello che potevamo, siamo sereni. Ci faremo trovare pronti per domenica».