Probabili formazioni Inter-Parma: Icardi verso il recupero

Probabili formazioni Inter-Parma, quarta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo sabato pomeriggio a San Siro

Dopo la sosta per le Nazionali, Inter e Parma tornano in campo per la quarta giornata di Serie A. Il match andrà in scena sabato pomeriggio alle 15 a San Siro a causa dell’impegno, che i tifosi nerazzurri aspettano da 7 anni, europeo dell’Inter. Martedì sera, infatti, al Meazza arriva il temibile Tottenham di Harry Kane per la prima giornata di Champions League. Ma Spalletti non vuole distrazioni. Si pensa solo al Parma che, nell’ultima giornata, ha messo in seria difficoltà i campioni d’Italia della Juventus grazie ad un Gervinho in grandissimo spolvero. Dal canto suo Luciano Spalletti spera di riavere a disposizione sia Lautaro Martinez che soprattuto capitan Icardi. I due argentini hanno alzato bandiera bianca pochi minuti prima dell’inizio del match contro il Bologna per un guaio muscolare, che sembra superato per entrambi. Il capitano nerazzurro dovrebbe quindi tornare al centro dell’attacco affiancato da Perisic e Politano. Una gara da non steccare per Spalletti che dopo i due passi falsi contro Sassuolo e Torino non può permettersi di perdere altri punti.

QUI INTER – Spazio al consolidato 4-2-3-1 con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Mauro Icardi che tornerà titolare dopo la tribuna di Bologna. In porta ci sarà ovviamente Handanovic, con davanti Vrsaljko o D’Ambrosio sulla fascia destra (il croato parte favorito), Skriniar-De Vrij in mezzo e Asamoah sull’out di sinistro. Il centrocampo sarà composto dalla mediana Brozovic-Gagliardini che copriranno gli inserimenti di Nainggolan, mvp del match del Dall’Ara. In dubbio Lautaro Martinez. Il problema muscolare sembra essere superato ma per lui ci sarà al massimo una panchina, pronto ad entrare a gare in corso.

QUI PARMA – Dopo l’ottima prova contro la Juventus, Gervinho è confermatissimo nel tridente offensivo in compagnia di Inglese e Di Gaudio. La certezza di D’Aversa è proprio l’ivoriano che ha stupito tutti nella partita contro i bianconeri. Per il resto la formazione dovrebbe essere confermata. In porta Sepe. Difesa composta da Iacoponi e Gobbi sugli esterni, Bruno Alves e Gagliolo in mezzo. Il centrocampo avrà Rigoni e Stulac come diga davanti alla mediana e Grassi libero di inventare alle spalle del tridente d’attacco.

Probabili formazioni Inter-Parma (Sabato ore 15.00)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa.