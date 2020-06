Probabili formazioni Lazio Fiorentina: scelte obbligate per Inzaghi a causa delle tante assenze. Iachini senza Chiesa e Caceres

La Lazio vuole rifarsi dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Atalanta e guarda alla sfida con la Fiorentina in programma questa sera. I biancocelesti sono ora a -7 dalla Juventus. La strada è lunga e c’è voglio di ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la prima dopo 21 risultati utili consecutivi. Per la Fiorentina, invece, una difficile trasferta dopo l’1-1 contro il Brescia: i viola cercano punti importanti per risalire la classifica.

COME ARRIVA LA LAZIO – Inzaghi non potrà contare su Lulic, Luiz Felipe, Adekanye, Raul Moro e Cataldi e probabilmente dovrà rinunciare anche a Leiva e Marusic. Scelte quasi obbligate dunque: in difesa, oltre ad Acerbi e Patric, ballottaggio tra Vavro e Bastos, visto che Radu è uscito acciaccato dalla sfida di Bergamo. In regia è pronto Parolo, mentre Caicedo è favorito su Correa come partner d’attacco di Immobile.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Iachini dovrà rinunciare agli squalificati Caceres e Chiesa. In avanti spazio quindi a Ribery alle spalle di uno tra Vlahovic e Cutrone, con il primo favorito. A centrocampo Pulgar agirà davanti alla difesa, con Castrovilli alla sua sinistra e Duncan (favorito su Benassi) alla sua destra. Sugli esterni ci saranno Lirola e Dalbert. In difesa spazio a Milenkovic con Pezzella e Igor, a comporre il terzetto davanti a Dragowski.

Probabili formazioni Lazio Fiorentina

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Jony; Caicedo, Immobile

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.