Probabili formazioni Napoli Inter: Godin out, tridente fantasia per gli azzurri

Probabili formazioni Napoli Inter: ecco le probabili scelte di Antonio Conte e Rino Gattuso in vista del match di Coppa Italia

Si torna finalmente a giocare anche in Italia. Domani sera Napoli e Inter si sfideranno al San Paolo per accedere alla finale di Coppa Italia programmata per mercoledì 17 giugno. Si riparte dallo 0-1 azzurro di San Siro maturato grazie al gol di Fabian Ruiz.

QUI NAPOLI – Per il primo match della ripartenza Gattuso dovrà fare a meno di Manolas. Idee abbastanza chiare per il tecnico degli azzurri: in porta Ospina con davanti Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo composto da Demme come perno centrale insieme a Fabian Ruiz e Zielinski ai lati. Occhio alla sorpresa Allan, le sue quotazioni sono in rialzo nelle ultime ore. In attacco giocherà sicuramente Insigne a sinistra mentre Mertens resta da valutare per un problema muscolare. Callejon e Politano si contenderanno l’ultima maglia da titolare.

QUI INTER – Conte dovrà fare a meno di Godin e Vecino mentre sono completamente recuperati sia De Vrij che Bastoni, i quali saranno titolari insieme a Skriniar davanti ad Hananovic. I padroni delle fasce saranno rispettivamente Candreva e Young con Barella e Brozovic in mediana a smistare palloni. Dietro all’intoccabile duo Lautaro-Lukaku ci sarà Eriksen che dovrà dare risposte importanti a Conte e a tutti i tifosi nerazzurri.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-4-1-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.