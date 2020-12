Serie A, ultime dai campi LIVE: crac Jajalo, Vidal ai box, Bennacer in recupero

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Penultimo allenamento a Zingonia prima della partenza per Amsterdam, con i soli Mojica e Pasalic a svolgere ancora lavoro differenziato.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Mojica, Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: Dopo la buona prestazione di Parma, l’obiettivo dei campani è già fissato verso l’anticipo di venerdì contro il Sassuolo. Atteso al rientro dopo la squalifica capitan Schiattarella.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Iago Falque, Maggio, Moncini, Viola.

BOLOGNA – La Giornata: Ancora riposo per i giocatori rossoblù che riprenderanno gli allenamenti domani alle 14.30 al centro tecnico Niccolò Galli. Mirino già puntato verso la sfida contro la Roma.

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Dijks, Denswil, Orsolini, Poli, Skov Olsen.

CAGLIARI – La Giornata: Lunedì di riposo dopo la positiva trasferta di Verona. Domani la ripresa degli allenamenti ad Assemini ma l’attenzione è rivolta ai tamponi con la speranza di recuperare i numerosi contagiati, Godin e Simeone in primis, per il match di domenica contro l’Inter.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Godin, Simeone, Pereiro, Ounas, Nandez, Pisacane, Luvumbo, Klavan.

CROTONE – La Giornata: I ragazzi di Stroppa subito in campo dopo la debacle contro il Napoli. Squadra divisa in due gruppi, con seduta di scarico per i titolari di ieri. Il match di sabato contro lo Spezia ha già l’aria di essere un crocevia determinante.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Petriccione

Infortunati: Cigarini, Rispoli.

FIORENTINA – La Giornata: Gigliati stasera impegnati nel delicato posticipo di bassa classifica contro il Genoa.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Borja Valero; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Il tecnico rossoblù Maran prova a rinsaldare la panchina nella trasferta del Franchi in programma stasera.

Probabile formazione (4-4-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Criscito, Cassata, Perin, Behrami, Zappacosta.

INTER – La Giornata: Fiato sospeso in casa nerazzurra per le condizioni di Vidal, uscito malconcio dalla gara contro il Bologna e assente anche nell’allenamento odierno.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Nainggolan, Pinamonti.

JUVENTUS – La Giornata: Ultimo allenamento questa mattina alla Continassa in vista della partenza per Barcellona. Lavoro di scarico per i titolari nel derby, recuperato pienamente Buffon.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Squalificati: Morata, Pinsoglio.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Allenamento di oggi decisivo per il recupero di Correa e Patric alla vigilia della sfida contro il Bruges. Ancora assenti Muriqi e Lulic.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic.

MILAN – La Giornata: Euforia anche nel giorno di riposo, con parecchi dei giocatori rossoneri presenti comunque a Milanello. Tra di essi, anche un Bennacer che punta a un rapido recupero.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Leao.

NAPOLI – La Giornata: Allenamento mattutino dopo la convincente vittoria di ieri a Crotone con scarico in palestra per i titolari dello Scida. Terapie e lavoro di recupero tra campo e palestra per Osimhen.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Malcuit, Osimhen.

PARMA – La Giornata: Ducali subito in campo a Collecchio questa mattina: chi non ha giocato contro il Benevento ha disputato una partitella con spazi ridotti. Domani giorno di riposo, i ragazzi di Liverani torneranno a lavorare mercoledì pomeriggio a porte chiuse.

Probabile formazione (4-3-2-1): Pepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Sohm, Pezzella, Laurini, Mihaila, Cyprien, Kucka.

ROMA – La Giornata: Giallorossi alle prese con le scorie polemiche per l’arbitraggio di Maresca che costerà la squalifica di Pedro. Da valutare le condizioni di Pellegrini, toccato durissimo da Obiang e quelle di Smalling.

Probabile formazione (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Pedro.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Smalling, Santon.

SAMPDORIA – La Giornata: Riposo per la truppa blucerchiata e ripresa programmata per martedì pomeriggio a Bogliasco. Apprensione per le condizioni di Bereszynski e Gabbiadini, usciti malconci nella sconfitta contro il Milan. Intanto, sul fronte mercato, il Penarol starebbe ripensando a Ramirez.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsky, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Bicchiere mezzo pieno per i neroverdi nella trasferta capitolina che ora hanno puntano a tornare al successo venerdì sera contro il Benevento: speranze per i recuperi di Consigli e Caputo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches.

SPEZIA – La Giornata: I giocatori di Italiano hanno ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti con ancora in bocca il sapore amaro della sconfitta contro la Lazio.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena, Agoume, Pobega.

TORINO – La Giornata: L’ennesima batosta del derby tiene ancora banco in casa granata, ma è il Presidente Cairo a tranquillizzare il pericolante Marco Giampaolo. Sabato contro l’Udinese, però, sarà vietato sbagliare.

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi.

UDINESE – La Giornata: La pessima notizia arriva dal grave infortunio che terrà Mato Jajalo lontano dai campi per parecchi mesi: rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Pussetto.

Squalificati: Arslan.

Infortunati: Lasagna, Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan.

VERONA – La Giornata: Subito in campo gli scaligeri allo Sporting Center Paradiso con esercitazioni sul possesso-palla, mini partite a tema e lavoro aerobico per chi non è sceso in campo contro il Cagliari.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Ceccherini.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Gunter, Kalinic.