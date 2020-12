Serie A, ultime dai campi LIVE: Okaka scalpita, Castrovilli sempre in dubbio

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: I nerazzurri questa sera impegnati nel match decisivo di Champions League ad Amsterdam, ma tiene banco anche il clamoroso caso Gasperini-Gomez.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: A 48 ore dall’anticipo contro il Sassuolo, Inzaghi può sorridere per il rientro di Iago Falque, una carta in più da poter giocare a partita in corso.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini, Viola.

BOLOGNA – La Giornata: Doppia seduta di allenamento per la truppa di Mihajlovic in preparazione all’incrocio con la Roma. La pessima notizia è la frattura al dito della mano sinistro che terrà lontano dai campi Skorupski. Tempi di recupero da valutare nei prossimi giorni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Dijks, Denswil, Orsolini, Skov Olsen, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Il Cholito Simeone conta le ore che lo separano dal rientro nei ranghi. Al contrario, si allungano i tempi per Godin, ancora positivo al covid.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Godin, Pereiro, Ounas, Nandez, Luvumbo, Klavan.

CROTONE – La Giornata: Sala video e allenamento tecnico-tattico all’Antico Borgo per la truppa di Stroppa, chiamata a dare un segnale di vita sabato contro lo Spezia.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Petriccione

Infortunati: Cigarini, Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: Il grande punto di domanda resta legato a Castrovilli. Il numero 10 anche stamattina non si è allenato con il gruppo, proseguendo nel percorso terapeutico dalla forte contusione alla coscia.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Castrovilli.

GENOA – La Giornata: Giorni di contestazione a Pegli, la panchina di Maran è sempre a forte rischio e alle porte si profila l’avversario peggiore: la Juve di Pirlo.

Probabile formazione (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Badelj, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Criscito, Cassata, Perin, Zapata, Zappacosta.

INTER – La Giornata: Tutto in una notte il destino europeo per i ragazzi di Conte, questa sera impegnati nella sfida verità contro lo Shakhtar Donetsk.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Nainggolan, Pinamonti, Vidal.

JUVENTUS – La Giornata: Bianconeri subito in campo alla Continassa dopo il trionfo di Barcellona con il consueto menu post-gara differenziato tra chi ha giocato e chi no. Domani giorno di riposo, fissata per venerdì la ripresa degli allenamenti.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Squalificati: Morata, Pinsoglio.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Dopo la sofferta qualificazione agli ottavi di Champions, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo annullando la seduta odierna. I biancocelesti torneranno in campo domani pomeriggio.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric.

MILAN – La Giornata: Ancora allenamento personalizzato a Milanello per Ibrahimovic e Bennacer, ma cresce l’ottimismo per la convocazione contro il Parma. Già in gruppo, invece, il portoghese Leao.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer.

NAPOLI – La Giornata: Seduta mattutina al Training Center con esercitazioni tattiche in vista della gara decisiva contro la Real Sociedad in Europa League. Terapie e lavoro personalizzato per Malcuit e Osimhen.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Malcuit, Osimhen.

PARMA – La Giornata: I ducali sono tornati in attività dopo il giorno di riposo e Liverani confida di avere a disposizione Kucka per il match di San Siro. Da valutare le condizioni di Scozzarella, uscito acciaccato contro il Benevento.

Probabile formazione (4-3-2-1): Pepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Sohm, Pezzella, Laurini, Mihaila, Cyprien.

ROMA – La Giornata: Giallorossi in partenza verso la Bulgaria con molti Primavera aggregati e buona parte dei titolari che rimarranno a Trigoria per focalizzare la trasferta di Bologna. Buone indicazioni dagli esami strumentali per Pellegrini, l’infortunio alla caviglia è meno grave del temuto.

Probabile formazione (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Pedro.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Santon, Pellegrini.

SAMPDORIA – La Giornata: Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra per Bereszynski. Il terzino polacco si rivedrà nel 2021. Decisamente più imminente il pieno recupero di Gabbiadini,tuttavia ancora impegnato nel programma specifico.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsky, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: Doppia seduta a porte chiuse per i neroverdi: sempre complicati i recuperi per venerdì sera di Defrel, Chiriches e Caputo. Anche il difensore turco Ayhan non al meglio della condizione.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches, Ayhan.

SPEZIA – La Giornata: La notizia è il pieno ritorno in gruppo per Agoume, dunque a disposizione per la delicata trasferta di Crotone.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena, Pobega.

TORINO – La Giornata: Aria pesantissima al Filadelfia dopo la contestazione di ieri. Seduta tecnico-tattica per i ragazzi di Giampaolo che sabato contro l’Udinese non potranno davvero sbagliare.

Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meitè, Rincon, Linetty, Rodriguez; Belotti, Zaza.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Al Bruseschi si sono rivisti in campo Lasagna e Okaka, impegnati in programmi di allenamento individuali. Gotti confida di poterli convocare già per la trasferta di Torino.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: Arslan.

Infortunati: Lasagna, Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka.

VERONA – La Giornata: Esercitazioni tattiche a tutto campo nel programma di lavoro mattutino di Juric. Nessuno tra gli infortunati appare recuperabile per l’appuntamento di sabato contro la Lazio.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Ceccherini.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Gunter, Kalinic.