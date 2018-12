Pronostici Serie A 2018/2019: risultati vincenti e scommesse gratis per la 19ª giornata di Serie A, ecco le quote per le scommesse

Sabato andrà in scena tutta la 19a giornata di Serie A, l’ultima che chiuderà il girone di andata e il 2018 del campionato italiano. Si inizia ale 12.30 con il match della Juventus che all’Allianz Stadium ospiterà l’ottima Sampdoria. La gara dei bianconeri verrà trasmessa su Sky, mentre alle 15 sono in programma ben sette gare, tra le quali Genoa-Fiorentina, Empoli-Inter e Parma-Roma oltre che Chievo-Frosinone, Lazio-Toro, Sassuolo-Atalanta, Udinese-Cagliari. Alle 18 invece tocca al Napoli che in casa ospiterà il Bologna, chiude il Milan alle 20.30 con la sfida contro la SPAL

Pronostici Serie A, la quota della settimana

Come quota della settimana vogliamo puntare sullo spareggio salvezza tra Chievo e Frosinone, fissato per le ore 15.00 al Bentegodi di Verona. Gli uomini di Di Carlo dopo cinque punti in cinque partite ha subito un brusco stop contro la Sampdoria al Ferraris. I clivensi non possono fallire l’appuntamento contro i ciociari che, dopo il cambio in panchina, sono riusciti a fermare il Milan. I veronesi appaiono più in forma rispetto agli avversari e per questo motivo consigliamo di giocare l’1 FISSO del Chievo, quotato a 2.25 €

Pronostici Serie A, la schedina vincente per le scommesse

EMPOLI-INTER 2 (1.53 €)

PARMA ROMA GOAL SÌ (1.72 €)

MILAN-SPAL 1 (1.48 €)

LAZIO-TORO 1 (1.72 €)

UDINESE-CAGLIARI 1X (1.35 €)

QUOTA TOTALE = 9.00 €