Psg, Al Khelaifi: «Fair Play Finanziario sempre rispettato»

Al Khelaifi, presidente del Psg, ha avuto modo di parlare in conferenza del FFP in seguito ai grandi acquisti dell’ultimo mercato

Come è stato possibile per il Psg mettere a segno questa quantità di grandi acquisti, tenendo a bada i conti? E’ la domanda posta al presidente del club Al Khelaifi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Leo Messi. Questa la risposta del patron parigino:

SPESE – «Parlo chiaramente. Abbiamo seguito tutte le leggi del fair-play finanziario e le rispettiamo. Prima di fare qualsiasi tipo di passo abbiamo parlato con i soci, i partner e la Ligue 1 e questo ha reso possibile la firma di Leo. Abbiamo pensato a tutto prima, come potete vedere è una trattativa incredibile. Penso che troppe volte si cerchi di vedere il negativo, ma bisogna cercare il postivo perchè tutto è stato fatto nella maniera giusta. Tutto il club si è impegnato in questo acquisto. Controlliamo dettagliatamente tutte le cifre e gli aspetti economici».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA INTEGRALE