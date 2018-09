Buffon torna titolare: Tuchel lo lancia dal 1’ contro il Rennes

Dopo tre panchine di fila, Gigi Buffon tornerà titolare al Paris Saint Germain nella sfida in programma domani contro il Rennes.

Gigi Buffon dopo diciassette anni di Juventus ha deciso di rimettersi in gioco al Paris Saint Germain ma questo avvio di stagione non è stato memorabile. Il portierone è reduce da tre panchine di fila, con il tecnico Thomas Tuchel che ha puntato su Alphonse Areola, astro nascente del calcio francese e pupillo della proprietà Al-Khelaifi. Ma il 40enne non si dà per vinto…

Come riportato dalla stampa francese, l’ex estremo difensore bianconero tornerà titolare domani: l’ex manager del Borussia Dortmund lo schiererà dal 1’ nella sfida in programma contro il Rennes. Ma non solo: ‘Gigi’ partirà dal 1’ anche nella fida contro lo Stade de Reims. Due chance per convincere l’allenatore a puntare su di lui anche in Champions League, con la sfida dell’Anfield Road contro il Liverpool vista dalla panchina…