PSG, ecco la nona Supercoppa di Francia: Rennes battuto 2-1 in rimonta. Gol del solito Mbappé e Di Maria

Sono ora nove le Supercoppe di Francia vinte dal PSG: sette i trofei consecutivi per il club di Tuchel. L’ultimo arriva proprio oggi, dopo la vittoria in rimonta contro il Rennes, per 2 a 1.

Il club rossonero passa subito in vantaggio al 13‘ col gol di Hunou su assist di Bourigeaud. Il risultato rimane invariato fino a che il solito Mbappé decide di dire la sua: azione fantastica e arriva il pareggio al 57‘. La rimonta si compie con la punizione millimetrica di Di Maria al 72‘: i Parisiens sono di nuovo campioni di Francia.