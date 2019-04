Il Psg, dopo aver mancato gli ultimi tre match point, può finalmente festeggiare la conquista della Ligue 1 con 5 giornate d’anticipo

Dopo aver rimandato la festa per ben 3 volte, il Paris Saint Germain può dare finalmente il via alle celebrazione. Il Psg è campione di Francia per la sesta volta in sette anni. Determinante il pareggio del Lille con il Tolosa, per 0-0.

Buffon, Verratti e compagni sono oramai irraggiungibili, avendo accumulato 16 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine. I parigini però non possono godersi la festa completamente: come per la Juve, pesa il fallimento in Champions League.