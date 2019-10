PSG, Icardi scatenato: gol anche in Champions contro il Bruges – VIDEO

Icardi non si ferma: l’argentino trova il gol in Champions League nella sfida contro il Bruges. Che intesa con Di Maria – VIDEO

Mauro Icardi sembra aver trovato la propria dimensione a Parigi dopo gli ultimi mesi da epurato all’Inter. L’argentino va ancora in gol, stavolta in Champions League, portando avanti la squadra in Belgio contro il Bruges.

Da segnalare di nuovo l’assist fornito dal compagno di squadra e connazionale Angel Di Maria. Ecco il video della rete: