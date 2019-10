Psg, il tecnico Tuchel fa chiarezza sui ruoli in attacco: per l’allenatore c’è la possibilità di vedere insieme Cavani e Icardi – VIDEO

L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha chiarito la sua posizione relativa agli attaccanti in rosa. Per il tecnico non è da escludere un utilizzo in contemporanea di Icardi e Cavani.

«Icardi e Cavani possono giocare insieme anche se la situazione di Mauro è diversa: non è al 100%. Ha dimostrato di essere utile nonostante i problemi fisici».