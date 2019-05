Psg, nei prossimi giorni summit per il futuro di Buffon

Buffon potrebbe proseguire la sua avventura al Psg. L’estremo difensore si incontrerà in settimana con la dirigenza francese

Il Psg pensa al futuro. Dopo il rinnovo del contratto di Tuchel, il club parigino valuta il futuro di Gigi Buffon. Il portiere ex Juventus, ieri a Roma per salutare l’amico Daniele De Rossi, attende di conoscere il suo futuro.

Secondo Le Parisien, il portiere 41enne dovrebbe avere un incontro decisivo in settimana. Gigi ha il contratto in scadenza ma nelle scorse settimane ha svelato di aver ricevuto un’offerta per il prolungamento. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il suo futuro.