PSG, Neymar e gli insulti all’arbitro: ricorso respinto. Ecco la squalifica

Brutte notizie per il PSG e Neymar: respinto il ricorso dopo gli insulti all’arbitro. Confermata la squalifica della Uefa

Niente da fare per Neymar: respinto il ricorso dopo la squalifica per gli insulti all’arbitro dopo il match tra PSG e Manchester United in Champions League.

Ecco la conferma sulla squalifica della Uefa:«Il ricorso proposto dal Paris Saint-Germain è respinto. Il CEDB aveva deciso di sospendere il giocatore del Paris Saint-Germain Neymar Junior per tre (3) partite dalle competizioni UEFA per le quali sarebbe altrimenti idoneo, per insulti ai funzionari di gara».