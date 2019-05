Gigi Buffon andrà avanti col calcio giocato anche senza rinnovo di contratto con il PSG: per lui sul tavolo offerte da alcuni club già qualificati alla prossima Champions League

Anche in caso di addio al Paris Saint-Germain, Gigi Buffon non ne vuole sapere di abbandonare il calcio giocato. L’ex portiere della Juventus, approdato un anno fa a Parigi, nonostante i 41 anni compiuti a gennaio, avrebbe deciso di continuare ancora ad alti livelli e per lui le offerte, in tal senso, non mancherebbe di certo. A riportarlo stamane La Gazzetta dello Sport che parla di alcune possibili opzioni sul tavolo dell’estremo difensore da parte di club già qualificati per la prossima Champions League. Buffon insomma dovrebbe andare avanti, al PSG (che gli aveva promesso il rinnovo per un altro anno a cifre identiche a quelle attuali: 8 milioni a stagione), oppure altrove.

Nelle ultime settimane, sin da dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League contro il Manchester United propiziata proprio da un errore dell’ex portiere bianconero, non erano mancati dubbi sul suo futuro: l’altro giorno anche il tecnico parigino Thomas Tuchel aveva in qualche modo aperto all’addio di Buffon per dare maggiore spazio all’altro portiere Alphonse Areola e al ritorno da Kevin Trapp, attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte semifinalista di Europa League. Ieri nel frattempo l’ex capitano azzurro, titolare contro l’Angers, è stato protagonista di un rigore parato agli avversari: un segnale chiaro sulla volontà di andare ancora avanti.