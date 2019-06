Psg, non più terra di conquista ma di fuga. Tra svincolati e malumori

Psg, la tendenza è cambiata? Da meta desiderata a terra di fuga, tra giocatori svincolati a malumori. Ma gli obiettivi non cambiano

Nemmeno troppo tempo fa il Psg era una squadra in cui tanti campioni aspiravano ad andare. Da Thiago Silva a Ibrahimovic, fino a Cavani e Neymar. La tendenza, adesso, sembra un po’ svanita. Puntualizziamo, non parliamo certo di un club in decadenza, anzi. Al Khelaifi continua a investire milioni su milioni per agguantare la tanto desiderata Champions League, ma al contempo è come se il club abbia perso un po’ di appeal.

Lo testimoniano le recenti vicende di mercato. Neymar non pare proprio soddisfatto dalla sua esperienza e potrebbe profilarsi per lui un clamoroso ritorno al Barcellona. Al contempo balzano agli occhi i forti giocatori che lasceranno ufficialmente il club il 30 giugno, come Buffon, Dani Alves e Rabiot. Tutti pezzi pregiati che saluteranno definitivamente Parigi per cercare nuove avventure.