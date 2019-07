Psg, scoppia il caso Neymar: non convocato per la sfida al Norimberga

Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, non ha convocato Neymar per l’amichevole con il Norimberga: addio dietro l’angolo?

Sembra essere arrivati al punto di svolta per Neymar. L’attaccante brasiliano infatti non è stato inserito fra i 23 convocati che giocheranno domani pomeriggio l’amichevole contro il Norimberga.

Dopo la grande vittoria nella prima gara stagionale contro la Dinamo Dresda (6-1), il PSG sfiderà in Germania i bavaresi al Max-Morlock-Stadion senza il brasiliano. Un’assenza che non passerà inosservata e che sarà destinata a far discutere.