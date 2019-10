L’allenatore del Psg in conferenza stampa rivela quali saranno i problemi della squadra in attacco in vista della gara di Champions

Allarme in casa Psg. In vista della gara di questa sera contro il Galatasaray infatti il tecnico dei francesi Tuchel ha rivelato di avere una vera e propria emergenza in attacco. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Neymar e Cavani non ci sono, Icardi non sta bene. Ci manca un numero 9!. Non ci resta che Mbappè come prima punta e giocherà in quella posizione per tutti e 90 i minuti».