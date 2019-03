Psg, Tuchel: il rinnovo ad un passo per l’allenatore tedesco

Thomas Tuchel sta per rinnovare con il Psg, non c’è ancora l’ufficialità ma sembra vicinissimo l’accordo fino al 2021

L’allenatore tedesco nonostante la clamorosa eliminazione in Champions League del suo Psg, dovrebbe rimanere alla guida del club parigino. Dopo l’incredibile debacle contro il Manchester United, negli ottavi della competizione europea per eccellenza, tutto lasciava pensare ad un nuovo cambio sulla panchina del Psg, ma non sarà così.

Tuchel che è arrivato nella squadra francese nel maggio 2018, firmando per due anni, si avvia a vincere il campionato francese, ma è ovvio che l’obiettivo vero per il suo Psg era quello di provare a vincere la Champions. In estate il mercato dei parigini era stato come al solito sontuoso, si chiedeva al tecnico ex Borussia Dortmund, di invertire il trend negativo dei francesi negli ultimi anni, ma così non è stato.

Secondo L’Equipe il club transalpino, prolungherà il contratto con Tuchel fino al 2021, per tentare di nuovo l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie.