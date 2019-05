Psg, Tuchel senza paura: «Neymar e Mbappé via? Troveremo soluzioni»

Neymar e Mbappé sono il sogno estivo di molti top club. Il tecnico Tuchel: «Vorrei che restassero, se non sarà così si troveranno soluzioni»

Il calciomercato, quel magnifico e confusionario periodo dell’anno. La sessione estiva è alle porte, e come sempre tantissime trattative sono pronte a essere imbastite. Il Psg è sempre protagonista in questi ambiti, sia con giocatori in entrata sia con giocatori in uscita. La grande quantità di denaro spesa dagli sceicchi negli ultimi anni non ha consentito di andare oltre il titolo il Ligue 1. Nonostante il fulgido talento di giocatori del calibro di Neymar e Mbappé.

Le due stelle del Psg non hanno mai un futuro chiaro davanti. Perché l’agguanto di alcune big europee come il Real Madrid, giusto per dirne una, è sempre dietro l’angolo. Se il tecnico Tuchel dovesse rimanere senza loro due proverebbe senz’altro delusione. Ma, intanto, prova a sviare il pensiero: «I trasferimenti fanno parte del calcio. Se mi chiedete di Neymar e Mbappé, da allenatore vi dico che vorrei che restassero, se non dovesse essere così troveremo altre soluzioni».