Psg, ufficiale l’arrivo di Bulka: arriva a parametro zero

Psg, ufficiale l’arrivo di Bulka: il portiere arriva a parametro zero, essendo svincolato dal Chelsea

Colpo in entrata per il Paris Saint Germain. Il club parigino ufficializza l’acquisto del portiere polacco Marcin Bulka, classe 1999, a parametro zero.

Bulka, gigantesco estremo difensore di due metri, arriva da svincolato, dopo aver militato nelle giovanili del Chelsea. Il portiere polacco firma un contratto di due anni con il Paris Saint Germain: da valutare il suo futuro, con un probabile prestito per farlo crescere.