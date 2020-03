Pulga: «Sono convinto che Nainggolan chiuderà la carriera a Cagliari»

L’ex tecnico del Cagliari, Ivo Pulga, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliari news 24. Queste le sue parole

NAINGGOLAN – «Per il Cagliari è un lusso, è un grandissimo giocatore che ha giocato in piazze importanti. Quest’anno sta facendo una bella stagione, sono convinto che chiuderà la carriera a Cagliari. E’ chiaro che la decisione spetterà a lui ed all’Inter, ed anche al Cagliari… Però la Sardegna per lui è come casa».