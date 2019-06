Pulisic Chelsea: il difficile compito di sostituire Hazard

Il Chelsea ha puntato molto su Christian Pulisic. Lo statunitense dovrà rivelarsi il degno erede di Eden Hazard

Col blocco del mercato e la partenza di Hazard, tante speranze della prossima stagione del Chelsea passano da Christian Pulisic. Nel corso dell’ultima annata, Favre ha fatto una gestione chirurgica dei talenti offensivi del Borussia Dortmund, rosa ricca di ali e trequartisti.

Pur senza avere il minutaggio di Sancho, Reus e Gotze, Pulisic ha saputo incidere, con 4 gol e 4 assist. Nei 90′, Pulisic è il quarto giocatore del Bvb per passaggi chiave (1.9), il primo per dribbling riusciti (4.1) e il quarto per tiri (2.6). Talento e creatività al servizio del Chelsea.