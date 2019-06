Qatar-Argentina, le difficoltà di Lo Celso a sinistra

Scaloni in Qatar-Argentina ha sperimentato Lo Celso come interno sinistro. Questa soluzione tattica però non ha funzionato

Nell’Argentina di Scaloni, per ora Lo Celso è stato impiegato in tante posizioni. Contro il Qatar, il talento del Real Betis Balompiè ha giocato come mezzala sinistra, sul piede forte quindi.

Questo esperimento tattico non ha però pagato. A differenza di Paredes e De Paul, l’ex Psg ha inciso ben poco, mai servito in situazioni pericolose (l’Argentina ha giocato soprattutto sull’altro lato) e scarsamente nel vivo del gioco. Ha inoltre azzeccato appena il 75% dei passaggi totali. Non è un caso che sia uscito al 54′.