Qatar-Argentina, l’importanza di Leandro Paredes

In un’Argentina piena di incognite tattiche, la presenza di Paredes davanti alla difesa è fondamentale. Scopriamo perché

Una delle poche certezze tattiche dell’Argentina di Scaloni è la presenza di Leandro Paredes davanti alla difesa. Il centrocampista del PSG tocca in ogni partita una valanga di palloni: contro il Qatar è stato il sudamericano con più passaggi, ben 77.

Come si vede nella slide sopra, resta molto basso per aiutare un’uscita pulita del pallone dalla difesa. Per quanto non molto vistoso, si tratta di un profilo insostituibile tatticamente per l’Albiceleste.