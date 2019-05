Fabio Quagliarella capocannoniere: tutti i record di una stagione irripetibile. L’attaccante della Sampdoria davanti a Cristiano Ronaldo a 36 anni

«Fare più gol di Cristian Ronaldo? Non ci avrei mai scommesso», così Fabio Quagliarella dopo l’ultima sfida di campionato contro la Juventus. Tanto basterebbe ad etichettare il clamoroso campionato a livello realizzativo del 36enne attaccante di Castellammare di Stabia. 26 gol e 8 assist per la sua migliore stagione di sempre: perché Fabio come il vino buono.

Tanti i record di un’annata magica: dagli 11 gol consecutivi realizzati tra l’ottobre del 2018 e il gennaio del 2019 (eguagliato Batistuta nel 1995), al riconoscimento di essere il secondo capocannoniere più anziano della Serie A dopo Luca Toni nel 2014/15.